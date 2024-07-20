Bakanlık açıkladı. Hesaplara yattı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık açıkladı. Hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere ödeme açıklaması. 119 milyon lira destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığı duyuruldu.

Bakanlık açıkladı hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilerin hesaplarına çeşitli alanlarda destekleme ödemesi yapıldığı açıklandı. Buna göre toplamda 119 milyon 106 bin lira çiftçılerin hesaplarına yatırıldığı duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Hububat-Baklagil ve dane mısır desteği Kırsal kalkınma yatırım desteği

Düve alım desteği Yağlı tohumlu bitkiler desteği

Toprak analiz desteği

Toplamda 119 milyon 106 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık."

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