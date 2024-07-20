Yabancı dilencinin yarım günde topladığı para dudak uçuklattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yabancı dilencinin yarım günde topladığı para dudak uçuklattı

Hatay’da yabancı uyruklu dilencilerin topladığı para dudak uçukladı. Dilencilerden birinin yarım günde 3 bin lira topladığı ortaya çıktı.

Hatay’da Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri dilencilere karşı denetimler yaptı. Denetimde dilencilerin büyük miktarda para topladığı ortaya çıktı. Zabıta ekipleri yakalanan dilencilere para cezası kesti.

Halkın duygularını sömürerek kolay yoldan para kazanmaya çalışan dilencilerin yarım günde topladığı para dudak uçuklattı. Hatay Büyükşehir Belediyesinden edinilen bilgiye göre yakalanan yabancı uyruklu dilencinin yarım günde 3 bin lira para topladı.

Yabancı uyruklu dilencilerin şehir dışından geldiği öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşların dilencilere para vermemesi için uyarılar yaparak denetimlerin süreceğini kaydetti.

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