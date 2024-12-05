Bakanlık, DEM Partili belediyelere inceleme başlattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bakanlık, DEM Partili belediyelere inceleme başlattı

DEM Partili belediyelerce 532 kişinin işten çıkarıldığı yönelik iddiaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, müfettişleri görevlendirerek inceleme başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DEM Partili belediye yönetimleri tarafından 532 kişiye işten çıkarıldığına dair yazı gönderildiği iddialarını incelemek için müfettiş görevlendirdi.

Bazı basın ve yayın organlarında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çalışan sözleşme sürelerinin sona ermesinin ardından, DEM Partili belediye yönetimleri tarafından 532 kişiye işten çıkarıldığına dair yazı gönderildiği iddia edildi.

İHA'nın Bakanlık kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirildi.

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