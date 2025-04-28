Bakanlık duyurdu! 105 personel alınacak: Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakanlık duyurdu! 105 personel alınacak: Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 7 bölgede görevlendirilmek üzere 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli olmak üzere toplam 105 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, genel müdürlüğe bağlı 7 şeflikte görev yapmak üzere psikomotor uygulama sınavıyla sözleşmeli personel pozisyonunda 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli alınacak.

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Adaylar, 5-19 Mayıs tarihlerinde e-Devlet uygulamasında Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

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Başvuru işlemleri 19 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

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Adaylar, 2024 yılı KPSSP3/KPSSP93 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre psikomotor testine girmeye hak kazanacak.

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Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar, tercihleri ve psikomotor testi puanları doğrultusunda yerleştirilecek.

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