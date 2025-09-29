Bakanlık duyurdu: 18 bin yeni personel alınacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle istihdam edilecek.

Adaylar, başvurularını 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresiyle gerçekleştirebilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı’na posta yoluyla ya da elden teslim edilen tercih listeleri kabul edilmeyecek.

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine ilişkin ayrıntılar, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda yer alıyor.

BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN ALIMA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımına ilişkin NSosyal hesabından şu paylaşımı yaptı:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."