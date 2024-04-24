Bakanlık resmen duyurdu: Yeni salgın hayvandan bulaşıyor

Şu ana kadar hiç ölüm vakası bildirilmemiş olsa da halka, şüpheli vakalardan ve hayvanlarla yakın temastan kaçınma çağrısı yapıldı.

Mpox, endemik bir virüsün yol açtığı nadir hastalıklardan biridir ve Kongo ve Batı Afrika türleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşır.

Vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabilir.

Dünya Sağlık Örgütü, 28 Kasım 2023’te damgalanma ve ırkçılık endişelerini ileri sürerek, virüse “maymun çiçeği” yerine “mpox” adının verildiğini açıklamıştı.