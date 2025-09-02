Bakanlık ünlü markaları tek tek ifşaladı! Yine yok yok! Sakın yemeyin

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekim (2024) ayından bu yana sürdürdüğü gıda denetimlerini sıkılaştırdı. Gıda denetimlerinde tespit edilen uygunsuz ürünler vatandaşı tedirgin ederken taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi git gide genişliyor.

Hem vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek hem de taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi yeniden güncellendi.

TEREYAĞINDAN, PUL BİBERE...

Bakanlığın 2 Eylül itibariyle güncellediği son listede yine yok yok. Eritme tost peynirinden ayrana, tereyağından beyaz peynire, zeytinyağından kuzu kıymaya, pide içi harcından dana sucuğa, siyah çaydan tatlı bibere, pul biberden bala, ginseng macundan soğuk çaya kadar yine pek çok üründe hile yapan markalar tek tek ifşa edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Eylül 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Öte yandan, yetkililer vatandaşları aldıkları gıda ürünlerindeki renk, koku, tat gibi kötü belirtilerle ilgili ALO 175 hattını arayarak ihbarda bulunmaları gerektiğini sık sık hatırlatıyor.

