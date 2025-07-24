Bakanlık vatandaşa attığı büyük kazığı itiraf etti!

Piyasada birçok sektörde sürekli olarak ürünlere zam gelmesi vatandaş tarafından hoş karşılanmazken zamlar gelmeye devam ediyor. Son olarak araç sahiplerini ilgilendiren ÖTV zammı ile ilgili yapılan açıklamada gösterilen sebep dikkat çekti.

CARİ AÇIĞA KARŞI ÖTV ARTIŞI

Yapılan ÖTV zammı ile ilgili gelen açıklamada sebep olarak "cari açık" ortaya sunuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada belirtilen sebep olarak esas itibarıyla cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Otomobil piyasasında dengeler değişti! Yüzde 4 olan ÖTV oranı yüzde 50'ye çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesinin dikkate alınarak ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidildiğini belirtti.

Dünyanın en büyük otomobil devi binlerce aracını geri çağırıyor!

Bu adımın cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atıldığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelerine yer verildi: