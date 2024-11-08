Bakanlık'ta jet yükseliş! Allah herkese bu odacının şansından versin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Metehan Karataş isimli bir hizmetlinin en kritik genel müdürlüğe genel müdür yardımcı olarak atandığı iddia edildi.

YABANCILARA OTURUM İZNİ VERİYOR

Emek Haber’in aktardığına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda hizmetli olarak çalışan Metehan Karataş’ın önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'ne daire başkanı olarak atandığı, şimdi ise aynı genel müdürlükte genel müdür yardımcılığına getirildiği öne sürüldü. Öte yandan Karataş’ın atandığı birimde yabancılara çalışma izni verdiği de aktarıldı.

Metehan Karataş

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun daha önceden Meclis gündeme getirilen konuya ilişkin daha önce Bakan Vedat Işıkhan’a yöneltilen soru önergesinde “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda” "Hizmetli" kadrosunda bulunan Metehan KARATAŞ’ın 31.08.2023 tarihinde Bakanlığın Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'ne Sektörel İzinler Daire Başkanı olarak atandığı belirtilmişti.

“MEVZUATA UYGUN” DENİLMİŞTİ

Soru önergesine yanıt olarak, yapılan atamanın mevzuata uygun olduğu belirtilmişti. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesine göre, kurumların memurları bulundukları kadro derecesine uygun pozisyonlara atayabileceği ifade edilmişti.