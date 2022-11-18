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15 yaşındaki çocuğa kaçan Gülizar'a bakanlıktan suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı" haberinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığını, 4 çocuğunu terk eden kadın hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 19:44
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Bakanlıktan "4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı" olayına inceleme

15 yaşındaki çocuğa kaçan Gülizar'a bakanlıktan suç duyurusu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, “4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı" başlıklı haberle ilgili yapılan açıklamada, "Olayın duyulmasının hemen ardından Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğü ekiplerimiz konu ile ilgili ivedilikle inceleme başlatmıştır. İstismara maruz kalan 16 yaşındaki çocuk hakkında gerekli incelemeler Şanlıurfa İl Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Habere konu olan kadın hakkında, 18 yaş altı olan erkek çocuğuna istismarda bulunması ve 2018, 2019, 2020 ve 2022 doğumlu 4 çocuğunu terk ederek hayati tehlike oluşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

"PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLANMIŞTIR"

Bakanlığımız hizmet modelleri kapsamında rehberlik verilen aileye ise psikososyal destek hizmeti sağlanmıştır. Torunlarının bakımını sağlamak istediğini belirten babaanne ve dedenin bu süreçte Bakanlığımız tarafından SED hizmeti ile desteklenmesi uygun görülmüştür. Süreci Bakanlık olarak yakından takip edeceğiz” denildi. (İHA)

 

 

 

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