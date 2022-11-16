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  • 4 çocuk annesi kadın TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı. "Çocuk ama kocamdan iyi" dedi. Stüdyo buz kesti

4 çocuk annesi kadın TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı. "Çocuk ama kocamdan iyi" dedi. Stüdyo buz kesti

ATV ekranlarında canlı yayınlanan Esra Erol'da programında işlenmeye başlayan olay izleyenleri şok etti. Hasan Akbulut, 6 yıllık eşinin 4 çocuğunu bırakıp 15 yaşındaki bir çocukla kaçtığını söyledi. Karısı Gülizar'ın söylediklerinden sonra ise stüdyo buz kesti.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 15:50
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4 çocuk annesi kadın TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı

4 çocuk annesi kadın TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı. ''Çocuk ama kocamdan iyi'' dedi. Stüdyo buz kesti
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Kahramanmaraş'tan programa katılan Hasan Akbulut, "23 yaşındaki karım 15 yaşındaki Şahin'le kaçtı" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. 

Akbulut, ayrıca giderken de 80 bin TL para ve 10 adet altın götürdüğünü de söyledi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Akbulut, 23 yaşındaki karısının 4 çocuğunu geride bırakıp Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki çocuğa kaçtığını söyleyerek, dinleyenlerin ağızlarını açık bıraktı. Karısının bulunması için Esra Erol'dan yardım isteyen adam, karısıyla telefonda konuştu. "Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım" diyen Gülizar, "Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum" dedi. 

"EVDEKİ KOCAMDAN İYİ KENDİSİ"

Dinledikleri karşısında şoke olan Esra Erol, "Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri" dedi. Gülizar ise, "Evdeki kocamdan iyi kendisi. Kendisiyle internetten, TikTok'tan tanıştık" diyerek kocasına adeta sinir krizi geçirtti.

"ÇOCUKLARIN AĞZI BURNU KANDI"

Gülizar'dan 5, 4, 2 yaş ve 5 aylık çocuğu olan Hasan Akbulut, "Çocukları ölüme terk ettin gittin. Çocukların ağzı burnu kandı. Gece döverek yatırmışsın çocukları. 4 çocuk sabaha kadar ağlamış. Gece çocukları bırakıp gitmiş" diyerek tepki gösterdi.

"SÖYLENENLER YALAN"

Çocukların en büyüğü 5 yaşında olduğu belirtilirken, çocukların o gece evde tek başlarına oldukları ortaya çıktı. Gelen tepkiler karşısında sessizliğe bürünen, kocası hastanedeyken Şahin ile tanışan Gülizar, daha sonra "Söylenenler yalan. Eve geri dönmeyeceğim. Eşimden şiddet görüyorum" ifadelerini kullandı.

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