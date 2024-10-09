Bakanlık'tan alkollü mekanlara yeni kısıtlama: Resmi Gazete'de yayımlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık'tan alkollü mekanlara yeni kısıtlama: Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, alkollü içki satışı yapan işletmelerle ilişkin yeni kısıtlamalar getirdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Alkollü içki satan işletmeler için servis malzemeleri kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, bu malzemeler yalnızca alkollü içki servisi amacıyla kullanılabilecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan 'Açık alkollü içki satış belgesine sahip işyerlerinde kullanılan servis amaçlı malzemeler hakkında tebliğ' ile alkollü içki tüketim noktalarında kullanılacak servis materyallerine ilişkin kurallar belirlendi.

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"ALKOLLÜ İÇKİLERE DAİR BAŞKA İFADELER KULLANILMAYACAK"

Yeni düzenlemeye göre, bu tür işletmelerde bardak, kadeh, sürahi, açacaklar, tirbuşonlar, tepsiler, buz kovaları ve bira muslukları gibi malzemeler sadece alkollü içki servisi için kullanılabilecek.

Bu materyaller üzerinde yalnızca yasal olarak piyasaya arz edilen içkilerin orijinal ambalajındaki marka ve logolar yer alabilecek; alkollü içkilere dair başka ifadeler kullanılamayacak. Ayrıca, belirtilen malzemelerin alkollü içki servisi dışında kullanımı yasaklanıyor.

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