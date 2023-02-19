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Bakanlıktan Ester parşömeni açıklaması

Antakya Sinagogu'nda bulunan tarihi Ester parşömeninin, Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza edildiğini bildirildi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 16:40
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Bakanlıktan Ester parşömeni açıklaması

Bakanlıktan Ester parşömeni açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke sınırları içinde asırlardır var olmuş her türlü inanca ve kültüre ait eserlerin, itinalı şekilde bu topraklarda korunmaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Depremlerde yıkılan Antakya Sinagogu'muzda bulunan tarihi Ester parşömeni, Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza ediliyor. En kısa zamanda eserin kendi mekanına kavuşması için diğer tüm hasar görmüş tescilli eserlerimizle birlikte Antakya Sinagogu'muzu da restore ederek Antakyalı vatandaşlarımızın ibadetine yeniden açacağız."

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