Bakanlıktan etiket denetimi

Ticaret Bakanlığı aldatıcı fiyat uygularına karşı denetimlerde, 2023 yılının ilk 5 ayında 11 milyondan 244 bin 727 Türk Lirası para cezası uygulandı

Bakanlıktan etiket denetimi

Ticaret Bakanlığı aldatıcı fiyat uygulamalarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2022 yılında 63 bin 3 adet firma nezdinde 1 milyon 216 bin 164 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 23 bin 536 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11 milyon 918 bin 561 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

2023 yılının ilk 5 ayında ise 17 bin 278 adet firma nezdinde 335 bin 154 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 11 bin 301 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11 milyon 244 bin 727 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

TİCARET BAKANLIĞINDAN İKİ KAT ETİKETE DENETİM TALİMATI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemlerde basına yansıyan bazı haberlerde kur ve fiyat artışı sebebiyle ürün etiketlerinin mevzuata uygun şekilde güncellenmemesi sonucunda fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasında farklılıklar oluştuğu ve bu durumun önemli ölçüde tüketici mağduriyetine neden olduğu dile getirildi.

Bu doğrultuda 10 Haziran 2023 tarihli sosyal medya paylaşımında yer alan ve malın kasa fiyatının etiket fiyatının iki katı farklı çıktığına dair tüketici mağduriyetine binaen ticaret il müdürlüklerine, başta ithal elektronik ürünler olmak üzere zincir teknoloji mağazalarında satışa sunulan ürünlerin satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına ilişkin yaygın ve yoğun denetimlerin yapılması talimatı verildi.

İHA

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