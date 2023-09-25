Bakanlıktan sağlık çalışanlarına sadaka gibi giysi yardımı

293 milyar lira bütçesi olan Sağlık Bakanlığından, çalışanlarına sadaka gibi giysi yardımı yapıldı. Her sene yılda bir kere yapılan ‘Giysi Yardımı’nın ücreti ile bir tişört dahi alınamıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakanlıktan sağlık çalışanlarına sadaka gibi giysi yardımı

Editör: Serhat AĞA

Sağlık Bakanlığı’nın çalışanlarına yılda sadece bir kere yaptığı ‘Giysi yardımı’ gündem oldu. 2023 yılında 293 milyarlık bütçeye sahip olan Bakanlık, sağlık çalışanlarına sadece 70 TL giysi yardımında bulundu.

ekran-goruntusu-2023-09-25-123128.png

En ucuz önlüğün bile 200 TL olduğu ve enflasyonist ortamda her geçen gün zamlanarak fiyatları artan önlüğü bile alamayan sağlıkçılar, her sene bu konuyu sendikalar vasıtası ile gündeme getirse dahi bu konuda Bakanlığın yaptığı ne bir artış ne de bir düzenleme mevcut.

Geçtiğimiz senenin sonunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi bu konu hakkında bir açıklama yaparak konuyu gündeme getirmiş fakat konunun muhatabı olan Sağlık Bakanlığı sessizliğini bozmamıştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEPKİLİ

Konu hakkında fikirlerini beyan bir sağlık çalışanı en son aldığı ‘Giysi yardımı’nın 44 TL olduğunu, bu sene henüz bakanlığın yardımının kendisine yatmadığını ve bu komik rakamın yılda sadece bir kere kendilerine verildiğini açıkladı.

Verilen yardımlar ile sağlık çalışanlarının temel malzemelerini almaları gerektiğini ama alamadıklarını belirten Sağlık çalışanı, bu tasarının eski bir tasarı olduğunu ve Bakanlığın sağlık çalışanlarının taleplerini göz ardı ettiğini açıkladı.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler Güncel
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem Güncel
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu Spor
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu