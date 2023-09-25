Bakanlıktan sağlık çalışanlarına sadaka gibi giysi yardımı

Editör: Serhat AĞA

Sağlık Bakanlığı’nın çalışanlarına yılda sadece bir kere yaptığı ‘Giysi yardımı’ gündem oldu. 2023 yılında 293 milyarlık bütçeye sahip olan Bakanlık, sağlık çalışanlarına sadece 70 TL giysi yardımında bulundu.

En ucuz önlüğün bile 200 TL olduğu ve enflasyonist ortamda her geçen gün zamlanarak fiyatları artan önlüğü bile alamayan sağlıkçılar, her sene bu konuyu sendikalar vasıtası ile gündeme getirse dahi bu konuda Bakanlığın yaptığı ne bir artış ne de bir düzenleme mevcut.

Geçtiğimiz senenin sonunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi bu konu hakkında bir açıklama yaparak konuyu gündeme getirmiş fakat konunun muhatabı olan Sağlık Bakanlığı sessizliğini bozmamıştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEPKİLİ

Konu hakkında fikirlerini beyan bir sağlık çalışanı en son aldığı ‘Giysi yardımı’nın 44 TL olduğunu, bu sene henüz bakanlığın yardımının kendisine yatmadığını ve bu komik rakamın yılda sadece bir kere kendilerine verildiğini açıkladı.

Verilen yardımlar ile sağlık çalışanlarının temel malzemelerini almaları gerektiğini ama alamadıklarını belirten Sağlık çalışanı, bu tasarının eski bir tasarı olduğunu ve Bakanlığın sağlık çalışanlarının taleplerini göz ardı ettiğini açıkladı.