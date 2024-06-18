Son dakika... Bakanlıktan satılamayan kurbanlıklar hakkında flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Bakanlıktan satılamayan kurbanlıklar hakkında flaş karar

Tarım Bakanlığı, satılmayan kurbanlıklar hakkında önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Buna göre, satılamayan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak.

Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticiler tarafından satılamayan kurbanlıklar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.

Hayvanlarını kuruma satan üreticilere, ödemelerin en geç 3 (üç) iş günü içinde yapılacağı belirtilirken üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebileceği ifade edildi.

kurban-cqjf-cover.webpHayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek. Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak.

İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak.

ESK'nin cari alım ile Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden alınacak hayvanların fiyatları şu şekilde:

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