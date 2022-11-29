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53 yıl sonra gerçek ailesine kavuştu. Ne hayatlar var böyle

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 21 aylıkken kaçırılan Melissa Highsmith, 53 yaşındayken DNA testi sonucu gerçek ailesini tespit etti.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 19:15
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Bakıcısı tarafından kaçırıldı. Gerçek ailesine 53 yıl sonra kavuştu

53 yıl sonra gerçek ailesine kavuştu. Ne hayatlar var böyle
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Amerika'nın Teksas eyaletinde 23 Ağustos 1971'de 21 aylıkken bakıcısı tarafından evinden kaçırılan Highsmith ailesinin çocuğu Melissa, DNA testi ile 51 yıl sonra gerçek ailesine ulaştı. Şu anda 53 yaşında olan kadının kendi ailesine sadece 10 dakika mesafede büyütüldüğü ortaya çıktı.

Kızını arayan Baba Jeffrie Highsmith "23andMe" adlı soyağacı sitesine DNA örneği verdi. DNA, Jeffrie Highsmith’ın tanımadığı üç kişinin örnekleriyle eşleşti. Sonra bu kişilerin, Melissa Highsmith’in çocukları olduğu anlaşıldı ve kardeşleri, kadını Facebook aracılığıyla buldu.

"OYNAMAMA İZİN VERİLMEDİ"

Kendisini kaçıran ve yıllarca annesi olduğunu iddia eden kişiyle görüşmeyi bıraktığını söyleyen Melissa, "Orada olduğum süre kötü bir çocukluktu. Dışarı çıkıp oynamama izin verilmedi ve beni her zaman geride tuttu. Beni istemiyorsa neden bana sahip oldu?' diye merak ederdim" diye konuştu. 

"DUALARIMIZ SAYESİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Şu anda 73 yaşında olan Melissa'nın gerçek annesi Alta Apantenco, kızlarını aramaktan hiç vazgeçmediklerini söyledi. Anne 51 yıllık aramanın cesaret kırıcı olduğunu belirtti. Baba Jeff ise, "Bütün takdiri Tanrı'ya bırakıyoruz. Bizler inançlı insanlarız ve dualarımız sayesinde bunun gerçekleştiğini düşünüyoruz" dedi. 

Melissa'yı kaçıran kadın ise yargılanmayacak. Teksas yasalarında 48 yıllık bir zaman aşımı süresi bulunuyor.

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