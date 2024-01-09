Bakın ne kadar faizle 500 milyon dolar borç alındı. Afrika'nın en fakir ülkeleri bu faizle borç almıyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Tütüncü
Bakın ne kadar faizle 500 milyon dolar borç alındı. Afrika'nın en fakir ülkeleri bu faizle borç almıyor
Türkiye’nin risk primi (CDS) düşmesine rağmen Türk bankaları halen uluslararası finans çevrelerince “tefeci faizi” olarak adlandırdıkları seviyeden borçlanıyor.

YENİÇAĞ - ÖZEL HABER

Ziraat Bankası, beş yıl vadeli eurobond ihracıyla uluslararası piyasalardan 500 milyon dolar borçlanırken, tahvilin getirisi yüzde 8,125 oldu.

CDS’nin 700 puandan 300’e kadar gerilemesine rağmen uluslararası borçlanmalarda Türkiye halen yüksek faiz ödüyor.

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ZİRAAT BANKASI YÜZDE 8.1 FAİZLE

Bloomberg’in haberine göre Pazartesi günü tamamlanan 16 Ocak 2029 itfalı ihraca 1,9 milyar doların üzerinde talep geldi.

Talep toplama esnasında ilk getiri beklentisi yüzde 8,5’li seviyeler olarak açıklanmış, daha sonra yüzde 8,25-8,375 aralığına revize edilmişti.

Habere göre ihraçtan elde edilecek gelir Ziraat Bankası Sürdürülebilir Finansman Programına uygun şekilde verilecek kredilerde kullanılacak.

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EUROBOND TAHVİL İHRACI NEDİR?

Eurobond, şirket veya devlet tarafından yabancı para cinsinden yurt dışına ihraç edilen uzun vadeli, kupon ödemeli tahvillerdir.

Somali, Uganda, Angola, ve Afrika'nın en fakir ülkeleri bile bu faizle borç almıyor, En fazla 1,5, 1,8 ile alıyor

Türkiye daha önce devlet tahvilinde böyle büyük faizlerle borçlanıyordu, şirket borçlanmalarında da bu değişmedi ve yüksek faizle borç para alındı.

Kamu bankası olan Ziraat Bankası yerine Türkiye’nin özel bir bankasından borçlansaydı, faiz yine aynı olacaktı.

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