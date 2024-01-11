Dolar 30 TL'yi geçti

Dolar/TL, daha önce 29,9768 olan seviyesinin üzerine çıkarak yeni zirve seviyesini 30,001 ile gördü.

Son olarak 24 Ağustos 2023'te Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 17,5’ten yüzde 25'e çıkardığı toplantı günü gerileyen dolar kuru, o günden bu yana istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Ağustos'ta 25 TL seviyesine gerileyen dolar 2024 yılında yaklaşık 10 günde yüzde 1,35 oranında yükselirken, tarihi zirvesini de 30,001'e çıkardı.

EURO KAÇ TL?

Dolar endeksi yılbaşından bu yana sınırlı bir yükseliş gösterirken, 102 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi 1,092 seviyesine geri adım atarken, euro/TL ise 32,96'dan işlem görüyor.