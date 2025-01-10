Bakır fiyatları haftayı 6%’dan fazla artışla kapattı

Bakır vadeli işlemleri, Cuma günü pound başına 4,29 dolar seviyesinin üzerine çıkarak haftayı %6’dan fazla artışla tamamladı. Bu performans, bakır fiyatlarının geçen yıl Mayıs ayında 5 doları aştığı dönemden bu yana kaydedilen en iyi haftalık yükseliş oldu.

Bakır fiyatlarındaki bu yükselişte, dünyanın en büyük bakır tüketicisi olan Çin’in ekonomik büyümeyi desteklemek için mali ve parasal teşvikleri artıracağına dair beklentiler etkili oldu. Çin hükümeti, ekonomik durgunluğu önlemek amacıyla altyapı yatırımları ve enerji projelerini desteklemeyi planlıyor.

Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik artan talep de bakır tüketiminin bu yıl önemli ölçüde artacağını gösteriyor. Bu sektörlerdeki büyüme, bakırın stratejik bir metal olarak konumunu güçlendiriyor. Uzmanlar, özellikle elektrikli araçların batarya ve motor bileşenlerinde kullanılan bakıra olan talebin 2024 yılında daha da artacağını öngörüyor.

Bakır fiyatları yeniden yükselişte

ARZ SORUNLARI VE KÜRESEL RİSKLER

Ancak, bakır fiyatlarının yükselmesinin önündeki engeller de mevcut. Özellikle yaşlanan madenlerden kaynaklanan potansiyel arz sorunları, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Başta Şili ve Peru olmak üzere, dünyanın en büyük bakır üreticisi ülkelerdeki madenlerin verimliliği düşmeye devam ediyor.

Küresel ticaret gerilimleri ve üretimde yavaşlama riski de bakır piyasasını etkileyen diğer faktörler arasında. ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın getireceği olası tarifeler, üretim maliyetlerini artırabilir ve bu durum, bakır talebini olumsuz yönde etkileyebilir.

Bakır fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket, ekonomik teşvikler ve yeşil enerjiye geçişle desteklenirken, arz sorunları ve küresel riskler fiyatların sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor.

Bakır fiyatlarındaki artış durdurulamıyor