Bakırköy'de 3 katlı binada yangın dehşeti. İYİ Parti eski milletvekili de yangından etkilendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bakırköy'de 3 katlı binada yangın dehşeti. İYİ Parti eski milletvekili de yangından etkilendi

İstanbul Bakırköy'de 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi. Binada İYİ Partli 27. Dönem Milletvekili Ümit Beyaz da vardı.

Bakırköy'de 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Balkonda mahsur kalan 1 kişi ise, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Dumandan etkilenenler arasında apartmanda oturan eski milletvekili Ümit Beyaz'ın da olduğu öğrenildi.

İYİ PARTİLİ MİLLETVEKİLİ DE YANGINDAN ETKİLENDİ

Şenlikköy Mahallesi Avcılar Sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki, boş iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İş yerinden çıkan dumanlar kısa sürede apartmana doldu. Bina sakinleri ile binada oturduğu öğrenilen iş insanı ve 27. dönem İYİ Parti milletvekili Ümit Beyaz kendini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İkinci katta oturan ve yürüme güçlüğü çeken bir kadın ise, dışarı çıkamadı. Yaşlı kadın dumandan etkilenmemesi için evin balkonuna çıkarıldı.Sokakların dar olması, uygunsuz park ve sürücülerin yangın çıkan binanın sokağını kullanmak istemesi nedeniyle ekipler itfaiye aracıyla sokağa giremedi. Balkonda mahsur kalan kadın, itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden kurtarılmak istendi ancak itfaiye sepetine binmek istemedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri yaşlı kadını sandalye yardımıyla balkondan aldı. İlk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de 3 katlı binada yangın dehşeti. İYİ Parti eski milletvekili de yangından etkilendi

Bakırköy'de 3 katlı binada yangın dehşeti. İYİ Parti eski milletvekili de yangından etkilendi

Bakırköy'de 3 katlı binada yangın dehşeti. İYİ Parti eski milletvekili de yangından etkilendi

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