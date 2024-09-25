Bakırköy’de 77 yaşındaki emekli öğretmen dolandırıcılara inandı: 1 milyon liralık altını elleriyle teslim etti

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakırköy’de 77 yaşındaki emekli öğretmen dolandırıcılara inandı: 1 milyon liralık altını elleriyle teslim etti

İstanbul Bakırköy'de 77 yaşındaki emekli öğretmen Sevim Aşıcı, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kandırılarak, piyasa değeri 1 milyon liradan fazla olan 53 ata altınını teslim etti.

İstanbul Bakırköy'de yaşayan 77 yaşındaki emekli öğretmen Sevim Aşıcı, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kandırıldı. Dolandırıcılar, "operasyonda adınız geçiyor" bahanesiyle Aşıcı'yı ikna ederek, piyasa değeri 1 milyon liradan fazla olan 53 ata altınını bankadan aldırıp kendilerine teslim ettirdi. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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DOLANDIRILDIĞINI ANLADI POLİSE KOŞTU

Dolandırıcılar, Aşıcı'yı arayarak kimlik bilgilerinin çalındığını ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesi gerektiğini söylediler. Aşıcı, dolandırıcıların talimatları doğrultusunda bankadan altınlarını alarak, ticari taksiyle gelen şahıslara teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Aşıcı, polise giderek şikayetçi oldu.

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ADIM ADIM TAKİP ETTİLER

Aşıcı, dolandırıcıların kendisini ikna etmek için tüm ailesinin isimlerini ve mesleklerini bildiklerini söylediğini belirtti. Dolandırıcılar, Aşıcı'yı adım adım takip ederek, kıyafet rengini bile telefonda söylediler. Altınları teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayan Aşıcı, polise başvurdu.

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DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI

Mağdur kadının oğlu Mustafa Uğur Ataç, dolandırıcıların ticari taksiyle geldiklerini ve altınları aldıktan sonra aynı taksiyle kaçtıklarını belirtti. Ataç, herkesin dikkatli olması gerektiğini ve dolandırıcılara karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

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GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Olay anları, sokakta bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Görüntülerde, dolandırıcıların taksiyle sokağa gelmesi, kadının elinde altınlarla yürümesi ve altınları dolandırıcılara teslim etmesi yer aldı.

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