Bakırköy'de kaza yapan kişilerin suç dosyası kabarık çıktı; şüpheliler adliyeye sevk edildi

Bakırköy’de içeresinde alkollü kişilerin bulunduğu otomobil, önce sokakta park halinde bulunan araçlara daha sonra yolda yürüyen bir yayaya çarptı. Yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Bakırköy'de kaza yapan kişilerin suç dosyası kabarık çıktı; şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kaza, 10 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları belirlenen S.B ve beraberindeki arkadaşlarının bulunduğu otomobil, sokak üzerinde önce park halindeki araçlara ardından yaya olarak ilerleyen H.T’ ye çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralan H.T’yi ambulansla hastaneye kaldırırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya neden olan S.B ile yanında bulunan M.S. ve C.Y. K.Ö. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Şüpheliler burada polis memurlarına küfür ve hakarette bulunarak görevlerini yapmaya engel oldu. Polis merkezi içerisinde bulunan camlara ve duvarlara zarar veren şüpheliler, güçlükle kontrol altında alındı. Şüphelilere yönelik sorgulamada “Uyuşturucu madde ticareti", “Görevli memura mukavemet", “Evden hırsızlık" gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Ekiplerin çalışmalarının ardından S.B., M.S., C.Y. ve K.Ö. isimli şüpheliler, bugün “Görevli memura mukavemet", “Taksirle yaralama" ve “ Kamu malına zarar verme" suçlarından işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.

bakirkoyde-kaza-yapan-kisilerin-suc-dosyasi-kabarik-cikti-supheliler-adliyeye-sevk-edildi-1310-dhaphoto2-1.jpg

bakirkoyde-kaza-yapan-kisilerin-suc-dosyasi-kabarik-cikti-supheliler-adliyeye-sevk-edildi-1310-dhaphoto1.jpg

bakirkoyde-kaza-yapan-kisilerin-suc-dosyasi-kabarik-cikti-supheliler-adliyeye-sevk-edildi-1310-dhaphoto1-1.jpg

bakirkoyde-kaza-yapan-kisilerin-suc-dosyasi-kabarik-cikti-supheliler-adliyeye-sevk-edildi-1310-dhaphoto4-1.jpg

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