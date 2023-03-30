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Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı

Bakırköy’de bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak metro yoluna uçtu. Yaklaşık 3 metre aşağı düşen araçta bulunan biri sürücü olmak üzere iki kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 04:09
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Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı

Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
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Kaza, 23.30 sıralarında E-5 yanyol Bakırköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Merve Ö. idaresindeki araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki metro yoluna uçtu. Yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağı dik biçimde düşen otomobilde bulunan sürücü Merve Ö. ile yolcu koltuğunda bulunan Merve L. kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

KAZA SIRASINDA METRO YOLUNUN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Aracın düştüğü Ataköy Metro İstasyonu'nda seferler tek yönlü olarak sağlandı. Olayın yaşandığı sırada raylardan geçen bir metro bulunmaması faciayı önlerken, kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

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