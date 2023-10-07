Bakırköy'de köprünün altına çarpan TIR devrildi: 2 yaralı

Bakırköy'de seyir halindeki TIR köprünün altına çarparak devrildi. Kaza sonrası, çekici ve dorse birbirinden ayrılırken şoför ve yanında bulunan kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Bakırköy'de köprünün altına çarpan TIR devrildi: 2 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi.

Florya istikametine seyir halinde olan Cemil K. (48) kontrolündeki TIR köprünün altına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, köprünün beton ayağına vurarak devrildi. Kaza sonrası, çekici ve dorse birbirinden ayrılırken sürücü Cemil K. ile yanında bulunan R.A. (44) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

Kazanın ardından trafiğe kapatılan yol, devrilen TIR'ın vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez bombası. Kendisi açıkladı Spor
Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez bombası. Kendisi açıkladı
Diyarbakır'da parkta silahlı kavga: 1 ölü Yaşam
Diyarbakır'da parkta silahlı kavga: 1 ölü
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Canlı yayında açıkladı: Çebi varken o gelmez Spor
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Canlı yayında açıkladı: Çebi varken o gelmez
Galatasaray Antalya deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar Spor
Galatasaray Antalya deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Adnan Oktar'ın kendi ağzından itiraflar: İlk kez yayınlandı Gündem
Adnan Oktar'ın kendi ağzından itiraflar: İlk kez yayınlandı
Üzerine saman balyası düşen çiftçi öldü Yaşam
Üzerine saman balyası düşen çiftçi öldü