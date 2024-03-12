Bakırköy'de rezidansın spor salonunda yangın çıktı

Saat 22.30 sıralarında Bakırköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi'nde meydana gelen olayda, rezidansın spor salonu ve saunasının olduğu 2 katlı bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yoğun duman oluşurken, vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri binada duman tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.