Bakırköy'de rezidansın spor salonunda yangın çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bakırköy'de rezidansın spor salonunda yangın çıktı
Bakırköy'de bulunan bir rezidansın spor salonu ve saunasının bulunduğu binada yangın çıktı.

Saat 22.30 sıralarında Bakırköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi'nde meydana gelen olayda, rezidansın spor salonu ve saunasının olduğu 2 katlı bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yoğun duman oluşurken, vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri binada duman tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.

aw161263-01.jpg

aw161263-02.jpg

aw161263-03.jpg

aw161263-04.jpg

Güncelleme: 
Son Haberler
Sinan Ateş’in babası Musa Ateş’in Bursa’daki cenaze törenine Cumhur İttifakı’ndan tek katılım oldu Siyaset
Sinan Ateş’in babası Musa Ateş’in Bursa’daki cenaze törenine Cumhur İttifakı’ndan tek katılım oldu
Okan Buruk'u geçti Spor
Okan Buruk'u geçti
Gemi adamları iaşe bedellerine zam Ekonomi
Gemi adamları iaşe bedellerine zam
Selçuk Geçer'den kritik dolar tahmini: '50 TL'de durursa şükredin' Ekonomi
Selçuk Geçer'den kritik dolar tahmini: '50 TL'de durursa şükredin'
Eşyalarının arasında uyuşturucu bulunan İranlı yolcu tutuklandı Gündem
Eşyalarının arasında uyuşturucu bulunan İranlı yolcu tutuklandı
7 ilde Mahzen 11 operasyonu. 3 suç örgütü daha çöktü Gündem
7 ilde Mahzen 11 operasyonu. 3 suç örgütü daha çöktü
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası