Bakırköy’de sabıkalı üst geçitte yine kaza

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde, Florya istikametindeki Ataköy Marmaray üst geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan 06 HA 6187 plakalı TIR, şoförünün yüksekliği hesaplayamaması üzerine üst geçide çarptı. Kazanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde bulunan kamyon, yola savruldu.

O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yapan şoförün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aynı üst geçide 12 Mart 2024 tarihinde çarpan TIR'ın dorsesi, bir otomobilin üzerine devrilmiş ve yaşanan kazada, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Ataköy Marmaray üst geçidinde, defalarca kez kaza meydana gelmişti.