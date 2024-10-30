İstanbul'daki belalı üst geçitte yine TIR kazası

Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi kupa kısmından ayrıldı. Olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken Florya istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da tehlike saçan üst geçit! İnsanlar burayı kullanırken korkudan titriyor

Aynı noktada geçtiğimiz Mart ayında bir TIR’ın dorsesinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe ve Gazi Üniversite İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi, Afet Yönetimi ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Belgin kazaların perde arkasını anlattı.

BAKIRKÖY’DEKİ ÜST GEÇİTTE NELER OLUYOR?

Her şey 2 Ağustos 2018’de yaşanan kazayla başladı. Mevlüt Sağlam yönetimindeki TIR, Bakırköy’deki üst geçit köprüsüne çarpıp devrildi. TIR’ın dorsesi ise bir otomobile çarptı.

Milliyet'in haberine göre İki sürücünün de yaralı olarak kurtulduğu kazada facianın eşiğinden dönüldü. 23 Nisan 2019’da, ilerleyen yıllarda aynı yerde 4 kişiyi hayattan koparacak olan TIR ilk kez devrildi. 31 Ekim 2022’de 3 yıl sonra, Florya yönüne giden TIR şoförü yüksekliği hesaplayamayınca dorse alt geçide çarptı. TIR dorsesinin çarptığı yan şeritte seyreden aracın sürücüsü yaralandı. Bu kazadan aylar sonra, 19 Ocak 2023’te Abdulkadir Çolak yönetimindeki TIR, Marmaray üst geçidine çarpıp devrildi, Çolak yaralandı. Şimdiden 4 kaza yaşanmış olsa da liste uzundu.

29 Nisan 2023’te Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. 23 Mayıs 2023’te bu kez TIR, Marmaray alt geçidine takıldı. Savrulan TIR dorsesi, aynı yöndeki otomobile çarptı ve TIR şoförü yaralandı. 1 Haziran 2023 tarihinde ise yine Rauf Orbay Caddesi’nde Florya istikametinde kaza yaşandığı haberi gelmişti. Mesut Ü. idaresindeki TIR, üst geçide çarpıp devrilmiş ve sürücü, kazayı yara almadan atlatmıştı. 7 Ekim 2023’te Cemil K. idaresindeki TIR üst geçide çarptı. TIR sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. 2023’ün aynı yerdeki son kazası ise 14 Ekim günü, 4 adet TOGG taşıyan TIR’ın seyir halindeyken Marmaray köprüsüne çarpmasıyla meydana geldi. Üst kısımda bulunan araç, üst geçide takıldı ve TIR’daki 3 araç hasar aldı. 2024’e gelindiğinde de değişen bir şey olmadı. Bu kez 4 kişiyi hayattan koparan kaza, aynı yıl içinde 3 kez tekrarlandı.