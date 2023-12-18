Baklava, kokoreç derken Yunanlar şimdi de Celal Şengör'ü çaldı. Huzurlarınızda Celalos Şengörapulos

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
Baklava, kokoreç derken Yunanlar şimdi de Celal Şengör'ü çaldı. Huzurlarınızda Celalos Şengörapulos
Baklava, kokoreç derken Yunanistan’dan şimdi de Prof. Celal Şengör’ün bir benzeri çıktı. “Atilla Taş'ı verelim Celal hocayı geri verin” yorumu ise sosyal medyayı salladı.

Yunanistan’ın Türkiye’ye ait lezzet ve gelenekleri sahiplenmesi artık herkesin bildiği bir gerçek.

Öte yandan baklavadan, kokoreç ve cacığa kadar birçok Türk lezzetine sahip çıkan Yunanistan’da Prof. Celal Şengöre benzerliği ile dikkat çeken bir kişi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yunan TV Programcısı Ilias Alexiou’nun Celal Şengör’e bu kadar benzemesi tartışmalara neden olurken birbirinden güzel espriler de sosyal medyayı salladı.

Yorumlarda;
"Atilla Taş'ı verelim Celal hocayı salın"
"Celalos Şengörapulos"
"Baklava ve kokoreç e eyvallah demedik bu arada"
"ilk gördüğümde celal şengör’ün yapay zeka çizimi sandım.. töbe estafurullah gerçekmiş"
"Ulan adamın papyonuna kadar çalmışlar, Hani sadece adamı çalsalar ya da papyonu.." gibi ifadeler yer aldı.

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