Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu genişletme çalışmaları tamamlandı

Gelişmekte olan Yeni İpek Yolu ağının güney güzergahının önemli bir parçası olarak tasarlanan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun, Akhalkalaki-Marabda-Tiflis bölümündeki yaklaşık 178 km uzunluğundaki bölümünün yeniden inşası tamamlandı.

Önde gelen uluslararası finans kuruluşlarının ilgisizliği üzerine demiryolu inşasında yer Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan, projeyi kendileri finanse etmek zorunda kaldılar. Fakat Gürcistan, 178 kilometrelik bölümünün mali yükümlülüklerini karşılayamadığında devreye Azerbaycan Devlet Petrol Fonu girdi ve 112 milyon dolar ve 323 milyon dolar olmak üzere iki kere kredi desteği sağladı.

Demiryolunun Gürcistan kısmındaki yenileme çalışmaları 2022 yılından bu yana devam ediyordu. Tamamlanan bu son genişletme ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun yıllık kapasitesinin 1.000.000 tondan 5.000.000 tona çıkması bekleniyor. Demiryolu, Azerbaycan'dan Gürcistan üzerinden Türkiye'ye mal taşıyan en önemli demiryolu konumunda.