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Baldıran bitkisi ağrılara iyi geliyor

Baldıran bitkisinin ağrı giderici etkisinden birçok şeye faydalarının olduğunun bildirilmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 10:46
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Baldıran bitkisi ağrılara iyi geliyor

Baldıran bitkisi ağrılara iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Baldıran bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Baldıran bitkisinin hekimlikte ağrı ve spazm giderici etkisi biliniyor.

AĞRI NEDİR?

Ağrı, kişinin günlük yaşamındaki faaliyet ve aktivitelerini kısıtlayan sıkıntı verici bir histir. Genellikle, vücudunuzda yolunda gitmeyen bir şey olduğu konusunda sizi uyarmaya yarar.

BALDIRAN BİTKİSİ NEDİR?

Maydanozgillerden nemli yerlerde yetişen 1-2 metre boyunda zehirli bir bitkidir. Gövdesi kalındır. Saplarının alt kısmı erguvani renktedir. Yaprakları büyük, çiçekleri yayvan ve küçüktür. Terkibinde coniine vardır.

BALDIRAN OTU NASIL KULLANILIR?

Yaprakları, gövdesi ve diğer tüm bölümleri zehirli olan Baldıran Otu kullanımı için uzmanlara başvurulmalıdır. Uzmanlar dışında Baldıran Otunu kişi kendi başına kullanmamalıdır. Kullanımı durumunda öldürücü etkisi olduğu belirtiliyor. Nasıl kullanılacağı hakkında merak ettiklerinizi, bitki uzmanlarına sorabilir detayları onlardan öğrenebilirsiniz.

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