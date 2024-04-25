Balık filesine sincap takıldı

Kaynak: İHA
Balık filesine sincap takıldı
Bilecik’in Sakarya Nehri kenarında ağaçta asılı olan balık filesine takılan sincap kurtarıldı.

Bilecik'in Osmaneli’nde Sakarya Nehri kenarında bir ağaçta asılı kalan balık filesine bir sincabın takıldığı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevi çalışanları olay yerine intikal ederek ağaçta bulunan balık filesinde mahsur kalan sincap kurtarılarak, tedavi altına aldı.

Burada vücudunda bulunan fileleri keserek temizleyen Osmaneli Belediyesi Veteriner Teknisyen, Bahadır Kaya, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra sincabı doğaya bıraktı.

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