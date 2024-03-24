Balık kavağa çıkınca deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Balık kavağa çıkınca deyimi ne anlama geliyor?
Balık kavağa çıkınca deyimi ne anlama gelir? Balık kavağa çıkınca deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Balık kavağa çıkınca deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Olması mümkün olmayan bir durumun meydana gelmesini anlatmak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Balıkların su içinde yaşayan canlılar olması ve ağaca tırmanma gibi bir kabiliyetlerinin olmaması göz önünde bulundurulduğunda bu deyim beklenmedik, akla hayale sığmayan bir olayın gerçekleşmesini ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.

BALIK KAVAĞA ÇIKINCA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Balık kavağa çıkınca bu işten istifa edeceğim."

"Balık kavağa çıkınca ben de bu dersi veririm"

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