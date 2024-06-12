Balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada

Bir boz ayı. Balık avlamaya odaklanmışken, dere yakınlarında balık tuttukları sırada ayıyı fark eden iki arkadaş, bağırarak ayıyı uzaklaştırmaya çalıştılar. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Balık tutma keyfi yaşarken ani bir sürprizle karşılaşan Süleyman Arıcı ve Ümit Okul, dere kenarında oltalarını salladılar. Ancak dere yakınlarında dolaşan bir boz ayıyla karşılaşınca, telaşa kapıldılar.

Ayıyı kaçırmak için bağırarak mücadele eden iki arkadaşın çabaları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boz ayının sakin sakin gezinmesi ve arkadaşların ayıyı uzaklaştırmak için verdikleri çaba yer alıyor.