Balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada

Kaynak: DHA
Balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada

Rize'nin Güneysu ilçesinde Süleyman Arıcı ve arkadaşı Ümit Okul, dere kenarında balık tutarken beklenmedik bir misafirle karşılaştılar.

Bir boz ayı. Balık avlamaya odaklanmışken, dere yakınlarında balık tuttukları sırada ayıyı fark eden iki arkadaş, bağırarak ayıyı uzaklaştırmaya çalıştılar. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Balık tutma keyfi yaşarken ani bir sürprizle karşılaşan Süleyman Arıcı ve Ümit Okul, dere kenarında oltalarını salladılar. Ancak dere yakınlarında dolaşan bir boz ayıyla karşılaşınca, telaşa kapıldılar.

Ayıyı kaçırmak için bağırarak mücadele eden iki arkadaşın çabaları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boz ayının sakin sakin gezinmesi ve arkadaşların ayıyı uzaklaştırmak için verdikleri çaba yer alıyor.

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