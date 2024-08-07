Balıkçı teknesinin buzdolabında Tuğba'nın cesedi çıktı. Kokmasın diye torba torba buz taşımış

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında ceset olduğu ihbarını aldı. gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tekneye baskın düzenledi. Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucunun içinde genç bir kadına ait ceset buldu.

Derin dondurucunun içinden çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CESET KOKMASIN DİYE ÇUVAL ÇUVAL BUZ TAŞIMIŞ

Yapılan çalışmaların ardından tekne sahibi şüpheli Şenol A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cesedin 26 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin’e ait olabileceğinin değerlendirilmesi sonrası ailesine haber verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Hilmiye Tuğba Esgin’in kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu söyledi.

Gözaltına alınan şüpheli kişinin ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı tespit edilirken ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.