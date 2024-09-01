Balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu. Av sezonu bereketli açıldı

1 Eylül’e giriş yapıldığı an sona eren av yasağı ile birçok ilde balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını denizlere saldılar. Gecenin ilk saatlerinde Karadeniz’e açılan balıkçılar sabaha karşı avladıkları balıklar ile beraber karaya ayak bastılar. Sabahın erken saatlerinde tezgahlar balıklar ile doldu.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında yeni sezonun ilk balıklarından istavritin kilogramı 100, mezgidin 150, palamudun ise 3 tanesi 200 liradan satılmaya başladı.

Av yasağının kalkması ile beraber ava çıkan balıkçılardan Mehmet Can Örseoğlu, gece boyunca iyi palamut avı geçirdiklerini dile getirdi:

"İnşallah hayırlı ve verimli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz. Bugün itibarıyla avlanan balıklara baktığımızda görüntü güzel. Palamut ile başladık ve olması gereken de buydu. İnşallah bu ilerleyen süreçlerde de devam eder ve daha bol avlanır. Beraberinde de hamsi, çinekop ve lüfer gibi diğer çeşitlerin de bol olmasını istiyoruz. 2018'deki palamut bolluğunun bu sene yine olacağını tahmin ediyorum."

“İLK GÜNE GÖRE FİYATLAR GAYET NORMAL”

Örseloğlu, palamudun gramaj ve boy farkına göre tanesini 50 ve 100 lira arasında değişen fiyatlarla sattıklarını belirtti.

Gökmen Aydın ise av yasağının ardından ilk gün tezgahlarını bol miktarda palamutla doldurduklarını ifade etti.

Balığın en ucuz gıda ürünleri arasında yer aldığını belirten Aydın, "Tavuk ve etin kilogram fiyatları yukarıya çıktı. Balığın tanesi ise 75 lira. Palamuttan iki tane alınsa bir aileyi doyurur. İlk güne göre fiyatlarımız gayet normal." dedi.

Öte yandan yerli ve yabancı turistlerin de av yasağının kalkmasıyla balıkçı tezgahlarına ilgi gösterdikleri görüldü.