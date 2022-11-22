Balıkesir Bandırma’da icradan satılık dubleks daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Balıkesir İli Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi 2417 ada 6 parsel olan 119,22 m2 arsa üzerine inşa edilmiş binanın 2. katında 13/50 arsa paylı 3 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken olarak niteliğindedir. İnşaat alanı : 108 m2. imar durumu Bandırma Belediyesinin imar planında belirtildiği gibi H19-B-20-B-2-A pafta, 2417 ada 6 parsel uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat yapılaşma şartlarında konut alanlarında kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu ana yapı 1548 sokak üzerinde konumlu olup, bina girişi 1514 sokak üzerindedir. Söz konusu mesken bina girişine göre ön cephe sol tarafta konumludur. Bina giriş kapısı camekan demir doğramadır. Apartman merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplamadır. Merdiven ve sahanlığı çevre duvarları ile tavanı plastik boyalıdır. Binada asansör mevcut değildir. Taşınmaz 2. katta ; salon, mutfak, wc, balkon, çatı arası katta üç oda , wc+banyo, teras hacimlerinden meydana gelmekte olup brüt 108 m2 kullanım alanına sahiptir. Mesken giriş kapısı çelik, iç kapıları panel, pencere doğramaları pvc ısı camlıdır.

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