Balıkesir Edremit SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Balıkesir Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde eğitmen ve koordinatör olarak geçici istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 4 Ocak 2023 olarak açıklandı.

EĞİTMEN KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

40 yaşını doldurmamış olmak,

Üniversitelerin eğitim fakültelerinden formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak. (Bu maddede belirtilen eğitim şartlarını sağlamak koşulu ile sosyal projelerde tecrübe edinmiş kişilere öncelik verilecektir.)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Adli sicil kaydı bulunmamak

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe, sertifika gibi özel şartları taşımak.

İlan tarihi olan 26/12/2022 tarihi itibariyle Edremit ilçesinde ikamet ediyor olmak.

DİĞER HUSUSLAR

Temel Bilgisayar programlarını Microsoft ofis uygulamalarını kullanabilmek.

Bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak tercih sebebidir.

Akıl ve Beden sağlığı işini yapmasına engel olmayacak derecede iyi olmak

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak. Öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olmak ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip olmak. (Sürekli olarak saha işlerinde çalışabilir olmak.)

Adaylar kendini ifade edebilme kabiliyetine sahip muhakeme ve temsil kabiliyeti yüksek davranış ve tepkileri mesleğe uygun, empati kurma becerisi yüksek kişiler olmalıdır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yayınlanacak olan bu ilan sonucunda Vakıf Mütevelli Heyeti personel alıp almamakta, alımın ertelenmesinde veya ilana çıkılan personelin bir kısmını almakta serbesttir. Yapılacak olan inceleme ve soruşturma sonucunda, şartları uygun olduğu Vakıf Mütevelli Heyetince değerlendirilen adaylar mülakata çağırılacaktır.

BAŞVURU İÇİN BELGELER

Nüfus Cüzdanı Sureti,

Tarihçeli yerleşim yeri bilgileri raporu

Sertifika, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,

1 Adet fotoğraf, İşkura kayıtlı olduğuna dair belge

Öz geçmiş (A4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde)

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmadığını gösterir Sağlık Raporu

Adli ve İdari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durum bulunmadığını gösterir Adli Sicil Kaydı