Balıkesir Gönen’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Balıkesir ili Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi 972 ada 126 parsel sayılı taşınmaz 2196,00 m2 yüzölçümünde avlulu kargir üç blok apartman vasıflı 2/66 arsa paylı A1 Blok zemin kat, 1 nolu bağımsız bölümde kayıtlı daire ruhsatta 80 m2 dir. Dairede 2 oda, salon , mutfak, banyo ve ardiye yer almaktadır. yerler seramik kaplı, duvarlar plastik boyalıdır. ahşap kapılı ve ahşap çerçevelidir. mutfak tezgahı mermer, ahşap mutfak dolabı vardır. banyoda küvet, klozet ve lavabo vardır. binaya doğalgaz gelmiş ve daireye bağlanmamış olup, dairede kalorifer petekleri vardır. imar durumu ayrık nizam 4 kat konut alanında kalmaktadır.Taks:0.40tır.

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