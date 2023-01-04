﻿Balıkesir Kepsut SYDV 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Balıkesir Kepsut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde eğitmen olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2) İşin Niteliği nedeniyle kadın olmak

3) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

4) Kepsut ilçesinde ikamet ediyor olmak.

5) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 45 yaşını doldurmamış olmak.

6) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

1) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

2) İkametgâh belgesi (Adres beyanlı nüfus kayıt örneği)

3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

4) Adli sicil kaydı (Kepsut SYDV' ye verilmek üzere)

5)Çalışmasında bir engel olmadığını gösteren aile hekiminden alınmış sağlık raporu

6) Varsa İş Deneyim belgesi

7) İş Başvuru Formu (Kepsut SYDV'den alınıp doldurulacaktır)

8) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı

9) KPSS Sınav Sonuç Belgesi

10) 2 adet vesikalık fotoğraf