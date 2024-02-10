Balıkesir ve Tekirdağ'da iki suç örgütü çökertildi

Tekirdağ ve Balıkesir'de faaliyet gösteren iki suç örgütü birden çökertildi. Açıklama İçişleri Bakan Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir, Burdur, Manisa ve Tekirdağ İl Jandarma komutanlıklarınca, "tefecilik, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

TEFECİLER YAKALANDI

Zanlıların ekonomik yönden sıkıntıya düşen vatandaşlara faizle borç para verdiklerinin, borcun vadesi geldiğinde faiz artırdikları ve değerinin çok üzerinde para istediklerini belirten Yerlikaya borcunu ödeyemeyen vatandaşların araç, dükkan, tarla ve evlerine tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koyduklarını ifade etti.

Zanlıların ayrıca zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoyduklarını, mağdurları serbest bırakmak için fidye istediklerini kaydeden Ali Yerlikaya ayrıca uyuşturucu imal ve ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 milyon lira değerindeki mal varlığına ilişkin tedbir kararı uygulanması için çalışma başlatıldığını ifade etti.