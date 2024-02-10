Balıkesir ve Tekirdağ'da iki suç örgütü çökertildi

Kaynak: Haber Merkezi Özlem Kıral
Balıkesir ve Tekirdağ'da iki suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre,“Kafes-38” operasyonuyla Balıkesir ve Tekirdağ'da 2 organize suç örgütü çökertildi. Toplam 16 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ ve Balıkesir'de faaliyet gösteren iki suç örgütü birden çökertildi. Açıklama İçişleri Bakan Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir, Burdur, Manisa ve Tekirdağ İl Jandarma komutanlıklarınca, "tefecilik, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

TEFECİLER YAKALANDI

Zanlıların ekonomik yönden sıkıntıya düşen vatandaşlara faizle borç para verdiklerinin, borcun vadesi geldiğinde faiz artırdikları ve değerinin çok üzerinde para istediklerini belirten Yerlikaya borcunu ödeyemeyen vatandaşların araç, dükkan, tarla ve evlerine tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koyduklarını ifade etti.

Zanlıların ayrıca zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoyduklarını, mağdurları serbest bırakmak için fidye istediklerini kaydeden Ali Yerlikaya ayrıca uyuşturucu imal ve ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 milyon lira değerindeki mal varlığına ilişkin tedbir kararı uygulanması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

operasyolol6.jpg

jandarma555566.jpg

b1.jpg

kurnurrut7778.jpg

aleyerrin.jpg

alinananna556.jpg

İlgili Haberler
İstanbul Adliyesi’ndeki terör saldırısının detayları ortaya çıktı. Teröristlerin amacı ve destekleyenler belli oldu
Kredi kartı kullananları şok edecek gelişme. İlk mesajlar yollandı
Son Haberler
Yaprakları kaynatılıp içilince şeker hastalarına şifa saçıyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Yaprakları kaynatılıp içilince şeker hastalarına şifa saçıyor. İşte o ot
Sergen Yalçın'ın hayalleri yıkıldı Spor
Sergen Yalçın'ın hayalleri yıkıldı
Özgür Özel’den Atatürkçü teğmenlerin ihracına tepki. 'Atatürk’e saygısızlık yapanlarla aynı cezayı almaları izah edilemez' Gündem
Özgür Özel’den Atatürkçü teğmenlerin ihracına tepki. 'Atatürk’e saygısızlık yapanlarla aynı cezayı almaları izah edilemez'
Kışlık kıyafetleri ile dolaşan iki tilki arasındaki 3 farkı bulun. Sadece yüksek IQ’lu kişiler 11 saniyede görebiliyor Keşfet
Kışlık kıyafetleri ile dolaşan iki tilki arasındaki 3 farkı bulun. Sadece yüksek IQ’lu kişiler 11 saniyede görebiliyor
Ali Koç Sadettin Saran'a ne dedi? Aziz Yıldırım aday olacak mı? Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin kalbinden bildiriyor Spor
Ali Koç Sadettin Saran'a ne dedi? Aziz Yıldırım aday olacak mı? Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin kalbinden bildiriyor
Aynı pijamaları giyip çiğköfte gecesi düzenleyen gençler. Babaları iyi kazanıyor galiba baksanıza Gündem
Aynı pijamaları giyip çiğköfte gecesi düzenleyen gençler. Babaları iyi kazanıyor galiba baksanıza
Yapay zeka gözlüklere de girdi. Anında çeviri yapıyor Teknoloji
Yapay zeka gözlüklere de girdi. Anında çeviri yapıyor