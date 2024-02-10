Kredi kartı kullananları şok edecek gelişme. İlk mesajlar yollandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin çiçeği burnundaki Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu'nu açıkladığı toplantıda dile getirdiği kredi kartı limitlerinde kısıtlamalara gidilmesi yönündeki sözlerinden sonra bankalar düğmeye bastı, ilk mesajlar gitti.

MESAJ YOLLANDI

Bankalar müşterilerinin kart ekstrelerinde yer alan notlarda, limit kısıtlama sinyalleri verildi. Hatta askıya alınabileceği belirtildi. Peki bu işlemler ne?

Kredi kartlarına gelebilecek kısıtlamayla ilgili ilk açıklama Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'dan gelmişti. Bu talebin ardından kredi kartı aç kredi kartlarına yönelik kısıtlamayla ilgil ekonomi yönetimi düğmeye bastı.TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından "Enflasyon Raporu" açıklaması sırasında piyasalara bu duyuru yapıldı.



Karahan toplantıda, parasal sıkılaşma adımlarına destekleyici olması için kredili işlemlere yeni sınırlamalar getirilebileceğini ifade etti.

Aralık ayı itibarıyla başlayan kredi kartı harcamalarındaki artış trendinin takip edileceğini belirten Karahan, bu eğilimin sürmesi halinde bir dizi yeni uygulamanın hayata geçirileceğini belirtti.

LİMİTLER HANGİ HALLERDE DONDURULACAK

Kredi kartlarına yönelik bu tür adımların atılma gerekçesi ise sonradan ortaya çıktı. Politika faizinin "Nas" denilerek, yüzde 8,5'a indirilip, enflasyonun uçurulmasının ardından faizler peş peşe gelen artışlarla yüzde 45'e çıkarılmıştı. Bu durumun vatandaşlar üzerindeki etkisinin minimalize edilmesi amacıyla kredi kartı faizleri için tavan uygulamasına gidilmişti.

Bankaların uyguladığı TL mevduatlarının faizin altında kalmasının ardından çok sayıda müşteri nakit avans çekerek, parayı altın, döviz veya kripto paraya yatırdı.



Son gönderilen uyarı mesajı ile bu yöntemi kullanan müşterilerin kredi kartı limitlerinin tamamen askıya alınacağı belirtildi.



MÜŞTERİLERE İLK MESAJLAR GİTTİ PANİK BAŞLADI



Bankaların nakit avans ve kredi kullanımlarında uyarı ekranında yazan ibareler, bu kez müşterilere kısa mesaj ve kart ekstresiyle gönderildi. Garanti BBVA tarafından müşterilere gönderilen mesajda "Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir." ifadelerine yer verildi.