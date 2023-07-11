Balıkesir’de 152 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de Asayiş Şube polislerinin son 1 haftada il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 152 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 79 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de 152 kişi gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla son 1 haftada Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 22 adet ruhsatsız tabanca ve 301 adet fişek, 11 adet ruhsatsız tüfek ve 14 fişek, 24 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.

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