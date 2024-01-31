Balıkesir’de 6 Suriyeli’nin PKK’ya bilgi topladığı ortaya çıktı. Kritik noktaları fotoğraflayıp koordinatlarını almışlar

Kaynak: DHA
Balıkesir’de 6 Suriyeli’nin PKK’ya bilgi topladığı ortaya çıktı. Kritik noktaları fotoğraflayıp koordinatlarını almışlar
Balıkesir’de bilgi toplayan, keşif yapan ve kritik noktaların koordinatlarını alan 6 Suriyeli tespit edilerek yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütüne yönelik başlattığı çalışma neticesinde 9 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında elde edilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Nuri El A., Mecit EL A., Hammadi EL C., Yasir Halid E.A., İbrahim EL C., Eyhem El A.'nın, kritik yerler ve güvenlik güçlerinin bulunduğu noktalarla ilgili bilgi toplayıp, fotoğrafladıkları ayrıca keşif, gözetleme yaparak koordinatları aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin elde ettikleri bilgileri PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'nin sözde istihbarat birimlerine yolladığı ortaya çıktı.

Şüpheliler operasyon sonucunda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan aynı iş yerinde bulunan ve kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 9 Suriye uyruklu kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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