Dünyada altın talebi rekor seviyede

Savaşlar, krizler insanları güvenlik limana sevk etti. Altına talep dünyada rekor kırdı. Dünya Altın Konseyinin 'Altın Talep Eğilimleri 2023' raporu yayımlandı.

2023 yılında, bir önceki yıla göre altına talep, yüzde 3 artarak, 4 bin 898 tona yükseldi. Bu rakam rekor seviye olarak kayıtlara geçti.

Raporda, küresel altın talebinin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5 düşüşle 4 bin 448,4 ton olduğuna dikkat çekildi. Merkez bankalarından gelen altın talepleri ise yüzde 4 azaldı ve 1037,4 ton seviyesinde gerçekleşti.

ALTIN TAKI TALEBİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEDİ

WGC'nin raporuna göre küresel yıllık altın takı talebinde ise 2023'te bir önceki yıla göre değişiklik göstermedi, 2 Bin 93 seviyesinde kaldı.

Geçen yılın son çeyreğinde yaşanan toparlanmaya rağmen teknolojik ve elektronik ürünlerde kullanılan altın miktarının yüzde 4 azalarak ilk kez yıllık 300 tonun altına düştüğü açıklandı