Balıkesir'de asayiş uygulaması. 196 şahıs yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü birimleri son bir haftada gerçekleştirdikleri asayiş denetimleri ve operasyonlarla Balıkesir’de huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yapılan asayiş denetimlerinde aranan 150 şahıs yakalanırken, bunların arasından 16 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik birimleri tarafından yapılan denetimlerde ise 5 bin 34 araca toplamda 11 bin 910 TL para cezası kesildi. Asayiş birimleri ve KOM ve Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda silah, kaçak alkol ve uyuşturucu ele geçirildi.