Balıkesir'de deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.13'te meydana gelen depremin derinliği ise 3,1 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.13'te meydana gelen depremin derinliği ise 3,1 kilometre olarak ölçüldü.