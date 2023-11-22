Balıkesir'de deprem

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 08.33 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Durasılar mevkiinde meydana gelen depremin, yerin 13.2 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 8.33 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 08.33 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Durasılar mevkiinde meydana gelen depremin, yerin 13.2 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.