Balıkesir'de deprem

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 8.33 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Balıkesir'de deprem

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 08.33 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Durasılar mevkiinde meydana gelen depremin, yerin 13.2 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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