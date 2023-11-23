Son Dakika... Malatya deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezind saat 17.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KAYNAK: Haber Merkezi
Son Dakika... Malatya deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilrine göre, Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.46'da Battalgazi ilçesi merkezinde meydana gelen deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından, depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, şunları belirtti:

* “Malatya İli Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.

* Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR ALMADIK

AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği belirtilirken, depremin ardından Malatya’da yaşanan panik anlarının görüntüleri geldi.

Yabancı kaynaklara göre depremin büyüklüğü ise 5,6 olarak ölçüldü.

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