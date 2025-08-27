Balıkesir'de deprem fırtınası: Olağan bir durum değil

Balıkesir'de peş peşe deprem meydana gelmeye devam ediyor. 10 Ağustos'ta gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yüzlerce deprem oldu.

Üst üste gelen depremler paniğe neden olurken uzmanlar dikkat çeken uyarılar yaptı.

ERCAN: YIKICI BİR DEPREM BEKLENTİSİ İÇİNDE DEĞİLİM

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından "Sındırgı'da ne oluyor?" sorusunu yanıtladı.

Prof. Dr. Ercan, yaptığı açıklamada, "Yıkım gücü 8, büyüklüğü M6.1 olan Sındırgı depreminden sonra artçı depremler ardı ardına kesilmeden M4,5-5 büyüklüğüne kadar çıkarak sürmektedir. Artçı depremcikler Demirci, Gölmarmara, Akhisar, Kırkağaç, Gelenbe, Balıkesir, Dursunbey ile çevrelenmiş alan içinde, KB boyu 35 km, KD eni 25 km olan, Sındırgı odaklı olarak genelde doğu batı kuzey batı güneydoğu doğrultusunda yoğunlaşmaktadır. Depremlerin odak derinliği 12 ile 15 km derinlikte toplanmakta sanki bir depremcik sağına sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki depremlerle ilgili öngörüde bulunan Prof. Dr. Ercan, "Bu durum bu bölgede gerginliğin M6,1 büyüklüğündeki ana depremle boşalmadığını, ikincil artçı depremlerde uzun sürece süreceğini göstermektedir. Ne var ki halk çok tedirgindir en küçük bir depremde sokağa fırlamaktadırlar. Ancak bu bölgede yıkıcı bir deprem beklentisi içinde değilim. Artçı depremler görünüşe göre 1-2 ay daha sürecek sonra sönümlemeye geçecektir" dedi.

TÜYSÜZ: OLAĞAN BİR DURUM DEĞİL

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise "Sınırlı bir bölgede iç içe gelişen olaylardır. Batı Anadolu’da fayların kesiştiği alanlarda sıkça görülür. Haftalarca hatta daha uzun sürebilir, sonra sönümlenir. Genellikle yıkıcı boyuta ulaşmazlar" dedi.

Sındırgı’daki sarsıntıların olağan artçılardan farklı olduğunu vurgulayan Tüysüz, "Mevcut durum olağan bir artçı deprem etkinliğinden çok bir deprem fırtınasını anımsatıyor. Artçılar normalde düşen blok tarafında yoğunlaşır, fakat Sındırgı’daki depremler yükselen blok tarafında ve geniş bir alanda oluyor. Bu olağan bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Tüysüz, bölgede 4–5 büyüklüğünde depremlerin sürebileceği uyarısında bulunarak, "Sındırgı daha uzun süre bu büyüklüklerde sarsılacak gibi görünüyor. Evlerde hasar oluştuysa özellikle 4’ün üzerindeki depremlerden sonra binalara girmeyin" dedi.

Şener Üşümezsoy o iddialara yanıt verdi!